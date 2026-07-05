Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: Овечкин пошёл за рекордом Гретцки, Саша точно его побьёт

Третьяк: Овечкин пошёл за рекордом Гретцки, Саша точно его побьёт
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк уверен, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф.

«Овечкин точно побьёт абсолютный рекорд Гретцки в этом сезоне. Наверное, поэтому Саша и продлил контракт с «Вашингтоном» – пошёл за рекордом. Саше надо пожелать, самое главное, здоровья и удачи», — приводит слова Третьяка Sport24.

Овечкин – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю Александр занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Материалы по теме
Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Почему он идеальный капитан для «Кэпиталз»?
Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Почему он идеальный капитан для «Кэпиталз»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android