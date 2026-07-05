Третьяк: Овечкин пошёл за рекордом Гретцки, Саша точно его побьёт

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк уверен, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф.

«Овечкин точно побьёт абсолютный рекорд Гретцки в этом сезоне. Наверное, поэтому Саша и продлил контракт с «Вашингтоном» – пошёл за рекордом. Саше надо пожелать, самое главное, здоровья и удачи», — приводит слова Третьяка Sport24.

Овечкин – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю Александр занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).