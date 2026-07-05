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Стало известно, под каким номером будет играть Маккенна за «Торонто»

Стало известно, под каким номером будет играть Маккенна за «Торонто»
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Канадский нападающий Гэвин Маккенна будет играть за «Торонто Мэйпл Лифс» под 92-м номером, сообщает Sportsnet. Ранее первый номер драфта-2026 выступал под 72-м, однако уступил его российскому голкиперу Сергею Бобровскому, пополнившему состав команды в межсезонье. Маккенна рассказал, что обсуждал ситуацию с российским вратарём.

Другие привычные для форварда номера – 9-й и 27-й – выведены «Мэйпл Лифс» из обращения. В итоге Маккенна остановился на 92-м.

Маккенне 18 лет. Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.

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