Назаров — о трансферах в КХЛ: сюда охотно едут даже легионеры из русофобских стран

Известный тренер Андрей Назаров высказался о трансферах клубов КХЛ в текущее межсезонье и отметил переход легионеров.

«Мы в очередной раз убеждаемся, что КХЛ является ведущей европейской хоккейной лигой, а Россия — страной с сильной экономикой и мощной национальной валютой. Посмотрите, к нам охотно едут даже легионеры из русофобских стран: Норвегии, Швеции. Это недружественные для нас государства, однако тамошние спортсмены понимают и осознают, что в российской лиге можно хорошо заработать и обеспечить себя и свою семью на всю жизнь, а также поиграть на высоком уровне. Так что никакого «железного занавеса» нет. Наоборот, Континентальная лига, как и положено, становится всё более международной.

Для клубов КХЛ главное, чтобы иностранные хоккеисты являлись высококачественными мастерами и могли не только сделать результат, но и передать свой опыт и знания молодому российскому поколению, показать на своём примере какие-то важные вещи и нюансы. Именно поэтому работа генеральных менеджеров на трансферном рынке так важна: нельзя подписывать контракты с кем попало, нужен тщательный анализ всех рынков. Ну а то, что приехавшие сюда иностранцы в случае чего не будут защищать Москву — их можно понять, у каждого своя родина. Ничего личного, просто бизнес», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.