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Вячеслав Быков: Овечкин в КХЛ будет одним из лучших и в 45 лет

Вячеслав Быков: Овечкин в КХЛ будет одним из лучших и в 45 лет
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на новость о новом контракте российского форварда Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн.

«Овечкин – уникальный спортсмен, который знает и чувствует своё тело на 100%. Он держит высочайший уровень игры на протяжении двух десятилетий. Думаю, о каком-то резком спаде говорить не придётся.

Возвращение в «Динамо»? Это была бы красивая история. У Александра огромное количество болельщиков в России. Внимание к «Динамо» будет запредельным в таком случае. Что касается возраста, Александр будет одним из лучших в КХЛ и в 45 лет. Это большой мастер», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

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