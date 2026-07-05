Дэвид Немировски дал прогноз на количество голов Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ

Бывший тренер клубов КХЛ Дэвид Немировски оценил новый контракт российского форварда Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн.

«Не думаю, что кто-то был удивлён. Я уверен, что он сказал «Вашингтону» перед драфтом и получением статуса свободного агента, к какому пути он склоняется. В этом сезоне он побьёт рекорд Гретцки по голам с учётом плей-офф – до него ему осталось 10 шайб. Я предсказываю, что в этом сезоне он забьёт более 30 голов», – цитирует Немировски «Матч ТВ».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).