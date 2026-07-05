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Форвард Джейсон Робертсон может подписать однолетний контракт через арбитраж

Форвард Джейсон Робертсон может подписать однолетний контракт через арбитраж
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Нападающий Джейсон Робертсон может подписать однолетний контракт через зарплатный арбитраж. Как сообщает инсайдер Ник Кипреос, наиболее вероятным сценарием для форварда считается соглашение с зарплатой в диапазоне от $ 9 до $ 10 млн.

В случае обмена новая команда Робертсона, вероятно, не получит гарантий того, что он сразу подпишет долгосрочный контракт. По данным Кипреоса, это связано в том числе с тем, что в первый год нового соглашения игрок всё равно не сможет получить полную защиту от обмена.

Робертсон находится в статусе ограниченно свободного агента. 30 июня у него истёк контракт с «Даллас Старз» с кэпхитом $ 7,75 млн, подписанный в 2022 году. В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) очков в шести играх.

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