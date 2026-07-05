Форвард Джейсон Робертсон может подписать однолетний контракт через арбитраж

Нападающий Джейсон Робертсон может подписать однолетний контракт через зарплатный арбитраж. Как сообщает инсайдер Ник Кипреос, наиболее вероятным сценарием для форварда считается соглашение с зарплатой в диапазоне от $ 9 до $ 10 млн.

В случае обмена новая команда Робертсона, вероятно, не получит гарантий того, что он сразу подпишет долгосрочный контракт. По данным Кипреоса, это связано в том числе с тем, что в первый год нового соглашения игрок всё равно не сможет получить полную защиту от обмена.

Робертсон находится в статусе ограниченно свободного агента. 30 июня у него истёк контракт с «Даллас Старз» с кэпхитом $ 7,75 млн, подписанный в 2022 году. В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) очков в шести играх.