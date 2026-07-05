«Забирали колонку и включали русскую музыку». Хажеев — о российских игроках в команде АХЛ

Вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев высказался о выступлении за «Чикаго Вулвз» в плей-офф АХЛ, за который играют несколько российских хоккеистов. «Волки» дошли до финальной серии плей-офф АХЛ, где уступили «Торонто Марлис».

– У вас была целая русская диаспора в команде.

– Да, классно, что было много российских ребят. Мы постоянно вместе – на выезде, в автобусе, на ужинах. Мы держались друг за друга, помогали. Постоянно после тренировок оставались, забирали колонку, включали русскую музыку, создавали наш русский уголок.

– Вам не запрещали говорить на русском языке?

– Мы говорили, русская мафия приехала (смеётся). Всё равно и с иностранцами тоже общались, у нас со всеми контакт нормальный был. С этим проблем не было.

– Другие хоккеисты рассказывали, что учат партнёров по команде русским словам, в том числе матерным.

– Это наша золотая классика. Наш лучший ученик – это Доминик Бадинка из Чехии, он на лету всё схватывает. Он знает пять языков. Ему говоришь фразу — и он моментально запоминает, – цитирует Хажеева «РБ Спорт».