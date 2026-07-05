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«Колорадо» подписал контракт с защитником Кристианом Воланином

«Колорадо» подписал контракт с защитником Кристианом Воланином
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«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Кристианом Воланином.

31-летний Воланин в прошлом сезоне провёл 53 игры за «Провиденс Брюинз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и набрал 31 очко (7 голов+24 передачи). Кроме того, он добавил одну передачу в двух играх Кубка Колдера.

Защитник провёл 86 матчей регулярного сезона НХЛ в карьере и набрал 23 (6 голов+17 передач) очка в составе «Ванкувер Кэнакс», «Баффало Сэйбрз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Оттавы Сенаторз».

Воланин большую часть своей профессиональной карьеры провёл в АХЛ с 2017 по 2026 год, выступая за «Провиденс», «Абботсфорд Кэнакс», «Онтарио Рейн» и «Беллевиль Сенаторз». В регулярном сезоне он набрал 208 (31 гол+177 передач) очков в 291 матче.

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