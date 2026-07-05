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Ди Джей Смит стал самым высокооплачиваемым ассистентом в истории НХЛ

Ди Джей Смит стал самым высокооплачиваемым ассистентом в истории НХЛ
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Помощник главного тренера «Эдмонтон Ойлерз» Ди Джей Смит стал самым высокооплачиваемым ассистентом в истории НХЛ. Как сообщает инсайдер Ник Кипреос, зарплата специалиста в «Эдмонтоне» превысит $ 1 млн в год.

За Смита также боролся «Торонто» – главный тренер «Мэйпл Лифс» Джим Хиллер хотел видеть его в своём штабе. Однако канадский клуб не стал повторять финансовое предложение «Ойлерз», после чего Смит выбрал «Эдмонтон».

49-летний Смит с 1 марта и до конца сезона-2025/2026 исполнял обязанности главного тренера «Лос-Анджелес Кингз». Изначально он присоединился к клубу в качестве помощника тренера в феврале 2024 года. Смит начал свою тренерскую карьеру в НХЛ в качестве помощника Майка Бэбкока в «Торонто Мэйпл Лифс» в 2015 году. После четырёх сезонов в «Мэйпл Лифс» Смит был назначен главным тренером «Оттавы Сенаторз» в мае 2019 года. За 317 игр на посту тренера «Сенаторз» он одержал 131 победу. Это второй результат в истории среди главных тренеров «Оттавы».

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