Помощник главного тренера «Эдмонтон Ойлерз» Ди Джей Смит стал самым высокооплачиваемым ассистентом в истории НХЛ. Как сообщает инсайдер Ник Кипреос, зарплата специалиста в «Эдмонтоне» превысит $ 1 млн в год.

За Смита также боролся «Торонто» – главный тренер «Мэйпл Лифс» Джим Хиллер хотел видеть его в своём штабе. Однако канадский клуб не стал повторять финансовое предложение «Ойлерз», после чего Смит выбрал «Эдмонтон».

49-летний Смит с 1 марта и до конца сезона-2025/2026 исполнял обязанности главного тренера «Лос-Анджелес Кингз». Изначально он присоединился к клубу в качестве помощника тренера в феврале 2024 года. Смит начал свою тренерскую карьеру в НХЛ в качестве помощника Майка Бэбкока в «Торонто Мэйпл Лифс» в 2015 году. После четырёх сезонов в «Мэйпл Лифс» Смит был назначен главным тренером «Оттавы Сенаторз» в мае 2019 года. За 317 игр на посту тренера «Сенаторз» он одержал 131 победу. Это второй результат в истории среди главных тренеров «Оттавы».