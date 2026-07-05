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Стало известно условие, при котором «Детройт» согласится обменять Ларкина в «Миннесоту»

Стало известно условие, при котором «Детройт» согласится обменять Ларкина в «Миннесоту»
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Стало известно условие, при котором «Детройт Ред Уингз» согласится обменять нападающего Дилана Ларкина в «Миннесоту Уайлд». Как сообщает инсайдер Ник Кипреос, «Ред Уингз» были бы готовы обменять своего капитана в «Миннесоту», если бы получили взамен нападающего Мэтта Болди.

Других игроков «Уайлд» руководство «Детройта» сейчас не считает достаточно привлекательными для сделки. Поэтому у Ларкина сейчас три варианта: расширить список команд, в которые он готов перейти, начать следующий сезон в «Детройте» или отказаться играть и остаться без зарплаты.

Действующее соглашение Ларкина с клубом с зарплатой $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031.

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