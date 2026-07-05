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Инсайдер НХЛ: ещё один клуб НХЛ готовил Лео Карлссону крупный контракт

Инсайдер НХЛ: ещё один клуб НХЛ готовил Лео Карлссону крупный контракт
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Ещё один клуб НХЛ рассматривал возможность сделать нападающему «Анахайм Дакс» Лео Карлссону крупный оффер-шит. Как сообщает Эллиотт Фридман, речь шла о семилетнем контракте со средней зарплатой $ 17,5 млн. Общая сумма соглашения составила бы $ 122,5 млн.

В итоге 21-летний форвард получил оффер-шит от «Филадельфии Флайерз» на пять лет и $ 90 млн – по $ 18 млн за сезон. «Анахайм» теперь должен решить, повторять ли предложение. Перед оффер-шитом «Дакс», по данным Фридмана, предлагали Карлссону контракт со средней зарплатой около $ 12-13 млн.

В минувшем регулярном чемпионате 21-летний Карлссон провёл 70 матчей, в которых набрал 67 (29+38) очков. Также на его счету 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков.

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