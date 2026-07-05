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Вайсфельд: Бобровский — элитный хоккеист, у него были причины для перехода в «Торонто»

Вайсфельд: Бобровский — элитный хоккеист, у него были причины для перехода в «Торонто»
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о переходе вратаря Сергея Бобровского в «Торонто Мэйпл Лифс» из «Флориды Пантерз», с которой россиянин становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Откуда нам знать, допустило ли руководство «Флориды» ошибку, не оставив Бобровского? А если они выиграют Кубок Стэнли в следующем году? Мне кажется, у них есть свои соображения, мы же не знаем деталей: на чём они не сошлись, что хотел Бобровский, что хотела «Флорида»? Если контракт не подписали, значит, точки зрения не совпали.

У каждого хоккеиста и клуба есть свои соображения, причём они всегда разные: у кого-то деньги, у кого-то город, у кого-то что-то ещё. Бобровский – это элитный, суперуважаемый хоккеист, у него были свои причины для перехода в «Торонто». Надо уважать этот выбор – вот и всё», – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

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