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«Хотелось, чтобы хоккеисты играли». Член совета ИИХФ — о мобилизации украинских игроков

«Хотелось, чтобы хоккеисты играли». Член совета ИИХФ — о мобилизации украинских игроков
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Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Вистурс Козиолс не видит повода вмешиваться в ситуацию, связанную с мобилизацией украинских хоккеистов. Ранее стало известно о мобилизации вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого из хоккейного клуба «Кременчуг». Обоих хоккеистов забрали с ледовой арены «Айсберг» в Кременчуге.

«У них там военное положение, в армию призывают бухгалтеров, водителей, строителей. Конечно, хотелось, чтобы хоккеисты играли в хоккей, но это не дело международной федерации», — цитирует Козиолса ТАСС.

В мае этого года сборная Украины заняла второе место в группе А первого дивизиона и попала вместе с национальной командой Казахстана в топ-дивизион, где выступит в следующем году.

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