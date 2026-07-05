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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэйден Шнайдер обратился в арбитраж по зарплате

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэйден Шнайдер обратился в арбитраж по зарплате
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэйден Шнайдер обратился в арбитраж по зарплате. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети Х. Ограниченно свободный агент не смог договориться со своим клубом о новом контракте.

В сезоне-2025/2026 Шнайдер провёл 82 матча и набрал 18 очков — забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-5».

Последние два года он зарабатывал в «Рейнджерс» по $ 2,2 млн за сезон. Напомним, игрок вправе продлить соглашение со своим клубом до начала разбирательств.

Ранее появилась информация, что «Рейнджерс» хотят выменять защитника Александра Никишина у «Каролины Харрикейнз».

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