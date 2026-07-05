Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Два дня побеждал, на третий день проиграл всё». Российский вратарь АХЛ о казино в Вегасе

«Два дня побеждал, на третий день проиграл всё». Российский вратарь АХЛ о казино в Вегасе
Комментарии

Вратарь системы «Каролины Харрикейнз» Руслан Хажеев поделился впечатлениями от посещения Лас-Вегаса.

– В соцсетях вы выкладывали фото из Вегаса.
– У нас тогда была рождественская пауза, мы собрались с Севой Комаровым, Сашей Рыбаковым, они тоже из Челябинска, играют в АХЛ и NCAA. Мы давно друг с другом знакомы, в сезоне постоянно списываемся и решили, что вместе соберёмся, классно проведём время.

– И какие впечатления от города казино?
– По мне, стоит съездить один раз в жизни. Кроме казино, особо смотреть нечего. Есть главная улица, где все достопримечательности, и по ней можно прогуляться.

– Вы не любитель казино?
– Я впервые в жизни играл, достаточно прикольно почувствовать само ощущение легендарности этого момента. Но к этому тоже надо с головой подходить.

– Что-то удалось выиграть?
– Два дня я побеждал, а на третий день проиграл всё, что выиграл, и ушёл в ноль. Хотя бы не в минус, – цитирует Хажеева «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Забирали колонку и включали русскую музыку». Хажеев — о российских игроках в команде АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android