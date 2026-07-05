«Два дня побеждал, на третий день проиграл всё». Российский вратарь АХЛ о казино в Вегасе

Вратарь системы «Каролины Харрикейнз» Руслан Хажеев поделился впечатлениями от посещения Лас-Вегаса.

– В соцсетях вы выкладывали фото из Вегаса.

– У нас тогда была рождественская пауза, мы собрались с Севой Комаровым, Сашей Рыбаковым, они тоже из Челябинска, играют в АХЛ и NCAA. Мы давно друг с другом знакомы, в сезоне постоянно списываемся и решили, что вместе соберёмся, классно проведём время.

– И какие впечатления от города казино?

– По мне, стоит съездить один раз в жизни. Кроме казино, особо смотреть нечего. Есть главная улица, где все достопримечательности, и по ней можно прогуляться.

– Вы не любитель казино?

– Я впервые в жизни играл, достаточно прикольно почувствовать само ощущение легендарности этого момента. Но к этому тоже надо с головой подходить.

– Что-то удалось выиграть?

– Два дня я побеждал, а на третий день проиграл всё, что выиграл, и ушёл в ноль. Хотя бы не в минус, – цитирует Хажеева «РБ Спорт».