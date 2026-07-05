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Бывший защитник КХЛ: очень хочется, чтобы Шабанов заиграл на уровне Капризова

Бывший защитник КХЛ: очень хочется, чтобы Шабанов заиграл на уровне Капризова
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказал мнение насчёт заключения «Миннесотой Уайлд» контракта с российским нападающим Максимом Шабановым. Соглашение рассчитано на один сезон и составляет $ 1,6 млн. 25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча за «Нью-Йорк Айлендерс», в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.

«Шабанов – один из моих любимых игроков. Я следил за Максимом, когда он выступал в КХЛ. Адаптация к Национальной хоккейной лиге у всех проходит по-разному. Нужно привыкать к требованиям местных тренеров.

Полагаю, в «Миннесоте» ему будет попроще, так как там есть наши ребята. Очень хочется, чтобы Шабанов заиграл на уровне Капризова. У него должно всё получиться, это крайне одарённый игрок», — цитирует Щитова «Сила спорта».

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