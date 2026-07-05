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«Такие игры нужны ради будущего детей». Ротенберг — о матче торговых палат США и России

«Такие игры нужны ради будущего детей». Ротенберг — о матче торговых палат США и России
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Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о товарищеском матче между любительскими командами России и США. Встреча была организована торгово-промышленными палатами двух стран. Игра завершилась победой российской сборной со счётом 10:6.

«Мы делаем такие матчи ради будущего детей. Ради того, чтобы мальчишки, которые сегодня смотрят хоккей с трибун или по телевизору, завтра сами выходили на лёд и играли на самом высоком уровне. Именно поэтому так важны такие встречи, где на одном льду собираются легенды, большие мастера, молодые ребята, хоккеисты, прошедшие большой путь в сборной и клубах, и те, с кем мы сегодня работаем на тренировках, шаг за шагом строя будущее нашего хоккея.

Огромная благодарность всем, кто принял участие в этом матче, кто приехал, поддержал и помог сделать его ярким и незабываемым. Спасибо нашим ребятам, американской стороне, организаторам, а также всем представителям спорта и культуры, которые стали частью этого события.

Такие игры нужны ради будущего детей, ради новых возможностей и ради того, чтобы хоккей продолжал объединять, вдохновлять и вести вперед новые поколения. Как сказал Вячеслав Александрович Фетисов: «Хоккей – наша игра». И мы должны сделать всё, чтобы наши дети чувствовали это так же», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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