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«Вашингтон» подписал контракт с защитником Джейкобом Макдональдом

«Вашингтон» подписал контракт с защитником Джейкобом Макдональдом
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«Вашингтон Кэпиталз» подписал двусторонний контракт с защитником Джейкобом Макдональдом, сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит $ 850 тыс. на уровне НХЛ и $ 525 тыс. на уровне АХЛ.

В сезоне-2025/2026 защитник провёл 34 матча в АХЛ с учётом плей-офф за «Колорадо Иглз» и набрал 14 очков — забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-4».

Ранее «Вашингтон» продлил контракт с капитаном Александром Овечкиным. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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