«Питтсбург» объявил о подписании нового контракта с Егором Чинаховым

«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с нападающими Егором Чинаховым и Давидом Густафссоном, а также вратарями Артурсом Шиловсом и Йоэлем Бломквистом.

Чинахов подписал трёхлетнее соглашение до конца сезона-2028/2029 со средней зарплатой $6,25 млн за сезон. Шиловс заключил однолетний контракт до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом $2,8 млн. Густафссон подписал однолетний контракт до конца сезона-2026/2027 с зарплатой $850 тыс. на уровне НХЛ. Бломквист заключил двухлетнее соглашение до конца сезона-2027/2028 со средней зарплатой $875 тыс. на уровне НХЛ.

25-летний Чинахов провёл лучший сезон в карьере, установив личные рекорды по количеству матчей (72), голов (21), передач (21) и очков (42), выступая за «Коламбус» и «Питтсбург». После перехода в «Пингвинз» 29 декабря россиянин набрал 36 очков (18 голов и 18 передач) в 43 матчах.