«Анахайм» объявил о новом контракте с российским защитником Минтюковым

Российский защитник Павел Минтюков подписал пятилетний контракт с «Анахайм Дакс». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Финансовые условия сделки не разглашаются. 22-летний защитник был ограниченно свободным агентом. По предыдущему контракту с «Дакс» он зарабатывал $ 918 тыс. за сезон.

Минтюков был выбран «Дакс» в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2022 года. В минувшем регулярном чемпионате защитник провёл 73 матча, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету 12 игр без набранных очков. «Анахайм» во втором раунде Кубка Стэнли уступил «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4.