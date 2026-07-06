15 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала список из 15 хоккеистов, которые обратились в арбитраж по зарплате. Ограниченно свободные агенты пока не смогли договориться со своими клубами о новом контракте.

В список вошли Ксавье Бурго («Оттава Сенаторз»), Кирби Дак («Монреаль Канадиенс»), Джейми Драйсдейл («Филадельфия Флайерз»), Джет Гривз («Коламбус Блю Джекетс»), Алекс Джефферис («Нью-Йорк Айлендерс»), Пейтон Кребс («Баффало Сэйбрз»), Коннор Макмайкл («Сент-Луис Блюз»), Коул Перфетти («Виннипег Джетс»), Джейсон Робертсон («Даллас Старз»), Ник Робертсон («Питтсбург Пингвинз»), Акира Шмид («Флорида Пантерз»), Брэйден Шнайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»), Ронан Сили («Каролина Харрикейнз»), Коул Силлинджер («Коламбус»), Тревор Зеграс («Филадельфия»).

Напомним, игроки вправе продлить соглашения со своими командами до начала разбирательств.