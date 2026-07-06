Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

15 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате

15 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате
Комментарии

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала список из 15 хоккеистов, которые обратились в арбитраж по зарплате. Ограниченно свободные агенты пока не смогли договориться со своими клубами о новом контракте.

В список вошли Ксавье Бурго («Оттава Сенаторз»), Кирби Дак («Монреаль Канадиенс»), Джейми Драйсдейл («Филадельфия Флайерз»), Джет Гривз («Коламбус Блю Джекетс»), Алекс Джефферис («Нью-Йорк Айлендерс»), Пейтон Кребс («Баффало Сэйбрз»), Коннор Макмайкл («Сент-Луис Блюз»), Коул Перфетти («Виннипег Джетс»), Джейсон Робертсон («Даллас Старз»), Ник Робертсон («Питтсбург Пингвинз»), Акира Шмид («Флорида Пантерз»), Брэйден Шнайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»), Ронан Сили («Каролина Харрикейнз»), Коул Силлинджер («Коламбус»), Тревор Зеграс («Филадельфия»).

Напомним, игроки вправе продлить соглашения со своими командами до начала разбирательств.

Материалы по теме
Форвард Джейсон Робертсон может подписать однолетний контракт через арбитраж
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android