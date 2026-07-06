«Питтсбург» объявил о продлении контрактов с двумя вратарями

«Питтсбург Пингвинз» объявил о продлении контрактов с двумя вратарями.

25-летний Артур Шилов получил соглашение на год и $ 2,8 млн (есть подписной бонус – $ 300 тыс.). Прошлый сезон стал для него первым в «Пингвинз». Шилов сыграл 39 матчей в прошлом регулярном сезоне, одержав 19 побед при 20 поражениях, с коэффициентом надёжности 3,07 и двумя «сухими» играми.

24-летний Йоэль Бломквист подписал гибридный договор – двусторонний в первом сезоне (зарплата $ 850 тыс. в НХЛ и $ 225 тыс. в АХЛ при гарантированном минимуме за сезон $ 300 тыс.) и односторонний во втором ($ 900 тыс.). В прошлом сезоне финн играл только за фарм-клуб, а в сезоне-2024/2025 отметился 15 играми в НХЛ.