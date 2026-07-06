Плющев: прошлый сезон Ларионову в СКА простили, но теперь требования будут максимальными

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что в новом сезоне к главному тренеру СКА Игорю Ларионову будут предъявляться более жёсткие требования со стороны руководства клуба.

«Весь чемпионат СКА качало по волнам. Не было понятно, в какой хоккей команда хочет играть, её потолком был первый раунд, что и показала серия с ЦСКА. Причину такого неровного выступления перманентно находили. Речь шла о помощниках главного тренера, их активно, извините за выражение, ротировали. Причём этот процесс шёл и летом, в СКА опять новые ассистенты.

Откровенно говоря, меня это напрягает. Я сторонник нашей тренерской школы, классической. У нас было дурным тоном искать крайних среди помощников, всю ответственность всегда нёс главный тренер. Помню, как в «Северстали» у нас заболели 11 игроков — и мы выпали из тройки в восьмёрку. Но даже в этом случае искал проблемы в себе, а не в помощниках или игроках. Думаю, именно главный тренер СКА станет решающим фактором в предстоящем сезоне. Прошедший сезон ему простили, но теперь требования, видимо, будут максимальными», – цитирует Плющева Russia-Hockey.