Щитов: очень хочется, чтобы Федотов снова заиграл на своём высоком уровне

Бывший хоккеист Никита Щитов высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак». Голкипер играл в АХЛ в прошлом сезоне. Бывший вратарь ЦСКА подписал с красно-белыми двухлетнее соглашение.

«У Федотова был упущенный год после блестящего сезона. Ему было тяжело вернуться на прежний уровень. Может быть, у него что-то не так сработало с точки зрения психологии. Очень хочется, чтобы у Ивана вновь получилось, чтобы он снова заиграл на своём высоком уровне. Это классный вратарь. Дай бог, чтобы возвращение получилось хорошим, чтобы Федотов усилил не только «Спартак», но и КХЛ. Думаю, у него должно всё получиться. Главное, чтобы у Федотова с психологией всё было в порядке», — приводит слова Щитова «Сила спорта».

Начиная с 2024 года Федотов выступал в Северной Америке, проведя 29 матчей за «Филадельфию» в НХЛ, в минувшем сезоне на счету вратаря 23 победы в 47 играх за «Кливленд» в АХЛ.