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Инсайдер НХЛ раскрыл подробности несостоявшегося перехода Зака Веренски в «Торонто»

Инсайдер НХЛ раскрыл подробности несостоявшегося перехода Зака Веренски в «Торонто»
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«Торонто Мэйпл Лифс» общался с «Коламбус Блю Джекетс» по поводу возможного приобретения защитника Зака Веренски.

Как сообщает инсайдер Дэвид Паньотта, «Лифс» предлагали разные варианты компенсации – как включавшие форварда Мэттью Ниса, так и нет. При этом канадский клуб был более заинтересован в сохранении нападающего. Однако «Блю Джекетс» дали понять, что хотели бы получить Ниса в возможной сделке, которую Веренски всё равно должен был бы одобрить. В итоге американец заявил, что остаётся в клубе.

Веренски стал лучшим защитником НХЛ по итогам регулярного чемпионата и получил «Норрис Трофи». Он набрал 81 (22+59) очко в 75 играх при показателе полезности «+7». Его контракт со среднегодовой зарплатой $ 9,58 млн рассчитан до 30 июня 2028 года.

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