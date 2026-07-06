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Клуб НХЛ «Каролина»: Холанд забил семь голов на ЧМ с тех пор, как стал нашим фанатом

Клуб НХЛ «Каролина»: Холанд забил семь голов на ЧМ с тех пор, как стал нашим фанатом
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«Каролина Харрикейнз» отметила успехи форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда на чемпионате мира 2026 года по футболу. Нападающий сделал дубль в ворота сборной Бразилии в матче 1/8 финала (2:1). В его активе семь мячей на турнире.

«Эрлинг Холанд забил семь голов на ЧМ с тех пор, как стал нашим фанатом», – говорится в сообщении клуба в соцсети.

Фото: «Каролина»

Ранее футболист посетил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Каролина» приблизилась к итоговой победе над «Вегас Голден Найтс» (4-2 по итогам шести встреч).

Холанд повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов ЧМ 52-летней давности. В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 норвежцы встретятся со сборной Англии.

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