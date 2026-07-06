Так — о трансферах «Вашингтона»: стал ещё более уверен в правильности своего решения

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Так высказался о работе клуба на рынке во время межсезонья. В межсезонье новичками столичного клуба, кроме него самого, стали также форварды Джордан Кайру и Бун Дженнер, защитники Винсент Деарне и Джастин Холл.

«Мне это нравится. Клуб предпринял сразу несколько шагов для усиления состава. Я стал ещё более уверен в правильности своего решения перейти в команду. Она стремится побеждать», — приводит слова Така RMNB.

Напомним, «Баффало Сэйбрз» обменял 30-летнего форварда в «Кэпиталз». Зарплата по его новому восьмилетнему договору составила $ 10,5 млн в год после $ 4,75 млн в год по прошлому соглашению.