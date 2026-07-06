«Миннесота» подписала контракт с защитником Дэймоном Хантом
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«Миннесота Уайлд» объявила о подписании c защитником Дэймоном Хантом однолетнего контракта на сумму $ 900 тыс.
24-летний Хант в прошлом сезоне установил личные рекорды по количеству сыгранных матчей (34), результативных передач (шесть), штрафных минут (шесть) и заблокированных бросков (43) в составе «Миннесоты» после того, как был забран с драфта отказов у «Коламбус Блю Джекетс» 3 октября 2025 года. За свою карьеру Хант сделал семь результативных передач, заработал шесть штрафных минут и заблокировал 62 броска в 45 играх за три сезона НХЛ в составе «Уайлд».
Хант также набрал 59 очков в 173 играх Американской хоккейной лиги за пять сезонов в составе «Айова Уайлд» и «Кливленд Монстерс».
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