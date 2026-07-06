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Инсайдер НХЛ: «Миннесота» планирует выменять нападающего «Нью-Джерси» Джека Хьюза

Инсайдер НХЛ: «Миннесота» планирует выменять нападающего «Нью-Джерси» Джека Хьюза
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«Миннесота Уайлд» обращалась к «Нью-Джерси Дэвилз» по поводу возможного обмена форварда Джека Хьюза. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майкл Руссо. Контракт 25-летнего нападающего с кэпхитом $ 8 млн действует до завершения сезона-2029/2030.

За «Уайлд» выступает старший брат Джека – защитник Куинн Хьюз. Ранее сообщалось, что клубу интересен другой центральный нападающий – капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, запросивший обмен из клуба. «Красные крылья» согласны обсуждать обмен при условии включения в сделку нападающего «Миннесоты» Мэтта Болди.

В прошлом сезоне Джек Хьюз провёл 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 77 (27+50) очков.

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