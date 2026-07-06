«Питтсбург» заключил контракт с нападающим Давидом Густафссоном

«Питтсбург Пингвинз» заключил однолетний контракт с нападающим Давидом Густафссоном с зарплатой $ 850 тыс. на уровне НХЛ.

В прошлом сезоне Густафссон выступал за команду «Манитоба Мус» в Американской хоккейной лиге, забив 10 голов, отдав 22 результативные передачи, набрав 32 очка и имея показатель полезности «+12» в 48 играх. Его средний показатель результативности составил 0,67 очка за игру, что является лучшим результатом в команде «Мус», а 22 результативные передачи – третьим. Он также сыграл в семи матчах плей-офф Кубка Колдера, набрав четыре очка (один гол, три передачи).

26-летний игрок провёл последние семь сезонов в организации «Виннипег Джетс», выступая за «Джетс» и «Мус». На уровне НХЛ Густафссон сыграл в 149 матчах регулярного сезона, набрав 20 очков (шесть голов, 14 передач). На уровне АХЛ он набрал 91 очко (34 гола, 57 передач) в 136 матчах регулярного сезона.