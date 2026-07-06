Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» заключил контракт с нападающим Давидом Густафссоном

«Питтсбург» заключил контракт с нападающим Давидом Густафссоном
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» заключил однолетний контракт с нападающим Давидом Густафссоном с зарплатой $ 850 тыс. на уровне НХЛ.

В прошлом сезоне Густафссон выступал за команду «Манитоба Мус» в Американской хоккейной лиге, забив 10 голов, отдав 22 результативные передачи, набрав 32 очка и имея показатель полезности «+12» в 48 играх. Его средний показатель результативности составил 0,67 очка за игру, что является лучшим результатом в команде «Мус», а 22 результативные передачи – третьим. Он также сыграл в семи матчах плей-офф Кубка Колдера, набрав четыре очка (один гол, три передачи).

26-летний игрок провёл последние семь сезонов в организации «Виннипег Джетс», выступая за «Джетс» и «Мус». На уровне НХЛ Густафссон сыграл в 149 матчах регулярного сезона, набрав 20 очков (шесть голов, 14 передач). На уровне АХЛ он набрал 91 очко (34 гола, 57 передач) в 136 матчах регулярного сезона.

Материалы по теме
Двое россиян сорвали куш! Чинахов и Минтюков подписали многомиллионные контракты в НХЛ
Двое россиян сорвали куш! Чинахов и Минтюков подписали многомиллионные контракты в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android