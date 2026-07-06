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«Неприятно было слышать». 19-летний защитник «Металлурга» — о критике Разина после ошибки

«Неприятно было слышать». 19-летний защитник «Металлурга» — о критике Разина после ошибки
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19-летний защитник «Металлурга» Александр Сиряцкий заявил, что ему было неприятно услышать слова главного тренера Андрея Разина о своей ошибке в четвёртом матче серии плей-офф с «Торпедо». Игрок обороны грубо ошибся, отдав пас сопернику у своих ворот. «Торпедо» сравняло счёт и выиграло тот матч, размочив счёт в серии 1-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 03:53 (5x5)     0:2 Минулин (Михайлис) – 20:57 (5x5)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 40:14 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin – 46:25 (5x4)     3:2 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 76:23 (5x4)    

– На пресс-конференции Андрей Разин сказал: «Вы сами видели второй гол. В моё время, когда мне было 16-18 лет, ветераны на меня бы мешок надели и отхреначили по полной программе». Такая реакция стала для вас шоком?
– Нет, наоборот. В такой ситуации я бы больше удивился, если бы Андрей Владимирович отказался комментировать тот эпизод. Разумеется, услышать такое после своей ошибки было неприятно, но нужно понимать, что этими разговорами до меня пытаются донести, от чего нужно избавляться. Хорошо, что мне все всё объяснили и высказали свою точку зрения — было бы обиднее столкнуться с молчанием в такой ситуации.

– В октябрьском интервью вы признавались, что вам ещё рано давать оценку эмоциональности Разина, предварительно охарактеризовав его «совсем не жёсткий, коммуникабельный и открытый». С тех пор ваше мнение изменилось?
– Нет, оно осталось тем же. Андрей Владимирович много общается с хоккеистами, пытается донести до нас свои мысли и узнать наше мнение в диалоге. Добавлю, что он требовательный. В «Металлурге» нам всегда говорят, что нужно выполнять свои обязанности на льду, активно играть и приносить пользу команде, — цитирует Сиряцкого пресс-служба МХЛ.

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