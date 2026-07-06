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Плющев — о селекции СКА в межсезонье: решено за ценой не постоять, идут ва-банк

Плющев — о селекции СКА в межсезонье: решено за ценой не постоять, идут ва-банк
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что в новом сезоне к главному тренеру СКА Игорю Ларионову будут предъявляться более жёсткие требования со стороны руководства клуба.

«Складывается впечатление, что хоккейный Санкт-Петербург идёт ва-банк. В последние годы в футболе этот город, можно сказать, представлен династией — «Зенитом», а вот у СКА многое не получалось. Видимо, решено за ценой не постоять. И этим летом у СКА самая активная селекция в КХЛ.

И в прошлом сезоне в СКА была движуха, пригласили целую группу легионеров, плюс активно тасовали штат помощников. Легионеры и помощники не потянули — теперь взялись за российских игроков с именами. Глотов, Бардаков, Аймурзин, Маклюков — список серьёзных по меркам КХЛ новичков можно продолжать. При этом сохранились прошлогодние лидеры и совсем не последние мастера: Плотников, Голдобин и так далее. У нового СКА подбирается интересный, авторский состав. Просторное поле для творческой деятельности тренерского штаба», – цитирует Плющева Russia-Hockey.

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