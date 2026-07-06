Вайсфельд: потолок зарплат в КХЛ дырявый, карикатура какая-то. Зачем вообще его ввели?

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о потолке зарплат в лиге.

«У меня вопрос: а зачем вы устроили потолок зарплат, если он у вас дырявый? Тогда не устраивайте. Чего вы себя-то обманываете? Все же прекрасно всё понимают, дураков же нет. Там есть Морозов и другие. Задайте им эти вопросы. Не знаю, по каким причинам лига не корректирует регламент в этой части. Я это говорю не в плане критики. Возможно, у них какие-то есть серьёзные аргументы, в силу которых они позволяют команде-чемпиону расторгнуть контракты с половиной игроков и через день подписать новые. Но тут есть очень серьёзная проблема. У нас и так сейчас сложности с привлечением иностранцев по понятным причинам, а то, что контракты не являются гарантированными, – ещё один аргумент, в силу которого иностранцы думают, ехать им вообще в Россию или нет.

Все про этот потолок зарплат говорят, но почему-то никто не говорит, зачем вообще его ввели. При существующем положении вещей этот потолок зарплат – это какая-то карикатура. Я не говорю, что там кто-то под столом платит, не дай бог. Имею в виду, что клубы пытаются этот потолок обойти. Но это нормальная история со стороны клубов, я бы то же самое делал. Но лига-то это видит? И если лига действительно заинтересована в том, чтобы выравнять возможности команд и тем самым повысить соревновательность, она должна предпринять ряд очень простых шагов. Но почему-то лига этого не делает. Для меня это как дважды два. Почему они этого не делают… Может, какие-то аргументы, не знаю, – сказал Вайсфельда «Татар-Информ».