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Инсайдер НХЛ: «Каролина» изучает варианты обмена голкипера Петра Кочеткова

Инсайдер НХЛ: «Каролина» изучает варианты обмена голкипера Петра Кочеткова
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«Каролина Харрикейнз» изучает варианты обмена голкипера Петра Кочеткова, сообщает инсайдер Дэвид Паньотта в соцсети Х. В результате сделки с участием россиянина «ураганы» хотят заполучить 33-летнего вратаря «Виннипег Джетс» Коннора Хеллебайка.

Контракт 26-летнего Кочеткова с кэпхитом в размере $ 2 млн действует до конца сезона-2026/2027. В сезоне‑2025/2026 Кочетков сыграл за «ураганов» в регулярном чемпионате девять матчей, отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,33. Часть сезона россиянин пропустил из-за травмы. В прошлом регулярном чемпионате основную игровую нагрузку в воротах распределяли голкиперы «Каролины» Брэндон Басси (39 матчей) и Фредерик Андерсен (35 матчей). Датчанин в это межсезонье перешёл в «Эдмонтон».

По условиям действующего соглашения Хеллебайка, срок его контракта с «Виннипегом» рассчитан до 2031 года с кэпхитом в размере $ 8,5 млн. В сезоне-2024/2025 вратарь завоевал Харт Трофи, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Хеллебайк — трёхкратный обладатель «Везина Трофи» (2020, 2024, 2025) и олимпийский чемпион в составе сборной США (2026).

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