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«Нефтехимик» заключил контракт с американским защитником Тимоти Ловеллом

«Нефтехимик» заключил контракт с американским защитником Тимоти Ловеллом
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«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с американским защитником Тимоти Ловеллом, сообщает пресс-служба клуба.

Американец является потомственным хоккеистом. Его отец Тим выступал в различных американских и европейских лигах. Защитник родился в немецком Бад-Наухайм, когда за команду из этого города играл его родитель.

Тимоти на молодёжном уровне выступал в студенческой лиге (NCAA). Начинал в колледже Бостона, а затем три сезона провёл в Университете Аризоны и завершил своё образование в Университете Мичигана. В прошедшем сезоне Ловелл выступал в Лиге Восточного побережья за команду «Гринвилл Свамп Рэббитс» («Болотные кролики») и в 72 играх набрал 32 (6+26) очка.

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