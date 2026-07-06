Стали известны клубы НХЛ, которые интересуются Патриком Лайне

По информации Sportsnet, как минимум пять клубов интересуются нападающим Патриком Лайне. На данный момент финский форвард является неограниченно свободным агентом. Ранее по контракту с «Монреаль Канадиенс» он получал $ 8,7 млн в год.

«Нью-Йорк Айлендерс», «Лос-Анджелес Кингз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Калгари Флэймз» и «Миннесота Уайлд» рассматривают возможность взять его в команду.

28-летний финский форвард пропустил почти весь сезон из-за травмы мышц кора, сыграв лишь пять матчей за «Монреаль Канадиенс» и набрав 1 (0+1) очко. В регулярном чемпионате сезона-2024/2025 на его счету было 33 (20+13) очка в 52 матчах. В плей-офф — 0+1 за две игры.