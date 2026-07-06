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Стали известны клубы НХЛ, которые интересуются Патриком Лайне

Стали известны клубы НХЛ, которые интересуются Патриком Лайне
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По информации Sportsnet, как минимум пять клубов интересуются нападающим Патриком Лайне. На данный момент финский форвард является неограниченно свободным агентом. Ранее по контракту с «Монреаль Канадиенс» он получал $ 8,7 млн в год.

«Нью-Йорк Айлендерс», «Лос-Анджелес Кингз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Калгари Флэймз» и «Миннесота Уайлд» рассматривают возможность взять его в команду.

28-летний финский форвард пропустил почти весь сезон из-за травмы мышц кора, сыграв лишь пять матчей за «Монреаль Канадиенс» и набрав 1 (0+1) очко. В регулярном чемпионате сезона-2024/2025 на его счету было 33 (20+13) очка в 52 матчах. В плей-офф — 0+1 за две игры.

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