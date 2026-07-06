Бывший форвард НХЛ Мартин Фрк подписал контракт с «Шанхайскими Драконами»

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с нападающим Мартином Фрком. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с 32-летним чешским форвардом рассчитано сроком на два сезона.

В прошлом сезоне Фрк набрал 60 (30+30) очков в 66 матчах за фарм-клуб «Калгари». Ранее чешский нападающий играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», «Детройт Ред Уингз» и «Лос-Анджелес Кингз» и набрал 41 (20+21) очко — забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу в 124 играх в лиге.

Последний раз Фрк выходил на лёд во встрече НХЛ 19 марта 2022 года в составе «Лос-Анджелеса». В том сезоне чешский форвард набрал 2 (2+0) очка в шести матчах.