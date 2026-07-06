«Будут ли у него силы?» Третьяк оценил возможность перехода Овечкина в КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил возможность увидеть игру Александра Овечкина в КХЛ. Ранее 40-летний россиянин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на один год.

«Возвращение Овечкина в Россию? О планах лучше спросить его самого. Каждый хотел бы видеть такую звезду в КХЛ. Главное, чтобы сам Овечкин хотел играть в России. Будут ли у него силы? Всё-таки Саша уже не такой молодой», — цитирует Третьяка Sport24.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Ранее россиянин неоднократно выражал желание завершить карьеру в родном клубе.