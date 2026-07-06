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Известный агент рассказал, есть ли предвзятость к российским игрокам в НХЛ

Известный агент рассказал, есть ли предвзятость к российским игрокам в НХЛ
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Глава хоккейного агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал об отношении в Северной Америке к российским хоккеистам. На драфте НХЛ были выбраны 25 игроков из России.

«Никогда не было предвзятости к российским игрокам, берут самых лучших. С 2020 года сначала был ковид, потом СВО, и клубы НХЛ перестали бывать в России. К примеру, в доковидный год я посетил Россию с 18 разными генеральными менеджерами и руководителями клубов. Мы вместе ходили на хоккей и общались с ребятами. К сожалению, сейчас этого нет, и всё делается по видео.

— В Северной Америке так же ценят российских игроков?
— Конечно. За последние годы это второй драфт по количеству выбранных россиян. Четверо только в первом раунде, а год назад в этом раунде был только один — наш клиент Пётр Андреянов. То есть наш лагерь однозначно помогает ребятам попасть на драфт», — цитирует Мильштейна «РБ Спорт».

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