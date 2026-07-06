«Ак Барс» нас просто смял». Шипачёв — о сухом поражении минского «Динамо» в плей-офф

Бывший нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв проанализировал итоги прошедшего сезона, в котором «зубры» впервые в истории закончили регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, но проиграли во втором раунде Кубка Гагарина «Ак Барсу» (0:4).

«У Дмитрия Вячеславовича Квартальнова были хорошие сборы: на льду — интенсивно, в зале — спокойно, в поддерживающем режиме. Мы все их прошли. Весь этот год команда шла стабильно, мне кажется, особых спадов вообще не было.

Обычно в октябре или ноябре бывает тяжеловато, а здесь если и случился небольшой спад, то не затяжной. И ты понимаешь, что занял второе место на Западе, где играют ярославский «Локомотив», который стал первым, ЦСКА, «Спартак», московское «Динамо» и «Северсталь», шедшая в лидерах полсезона. Понимаешь, что это реально… Я говорил парням: «Ребята, это просто какой-то космос и в плане результативности, и вообще по самой атмосфере». Всё складывалось к тому, что мы должны играть здорово.

В первом раунде вышли на московское «Динамо» — прошли их 4:0. Понятно, что все игры были тяжёлыми, где-то случались овертаймы. Но везёт тому, кто везёт. В принципе, с нами во втором раунде это и произошло. Не думал, что с Казанью будет прямо так… «Ак Барс» — хорошая команда, она укрепилась перед плей-офф, привезла иностранцев. В итоге вышла Казань и нас будто просто смяла — уступили в серии 0:4. Очень расстроился из-за второй игры: когда за минуту до конца ведёшь в одну шайбу, но в итоге проигрываешь матч, и соперник ведёт уже 2:0 в серии. Все в раздевалке, понятно, говорили, что ничего страшного, но было тяжело», — сказал Шипачёв в интервью на Youtube-канале «Лёд».