Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергеев — после смерти Фёдорова: время скоротечно, никогда не знаешь, когда всё закончится

Сергеев — после смерти Фёдорова: время скоротечно, никогда не знаешь, когда всё закончится
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о смерти бывшего нападающего СКА, московского «Динамо» и «Сочи» Артёма Фёдорова в возрасте 32 лет.

— Как получил приглашение сыграть в матче памяти Артёма Фёдорова?
— Получил от Ани, жены Тёмы. Она написала моей жене, попросила меня сыграть и пригласить ребят, которых Тёма хорошо знал.

— Насколько я помню, ты пересекался с ним в «Салавате Юлаеве». Каким он тебе запомнился как игрок и человек?
— Отличный человек с острым чувством юмора, трудолюбивый и злой на льду.

— Не выбивают ли из колеи такие истории? Профессиональный спортсмен умер в 32 года.
— Тяжело было воспринять такую информацию, когда это случилось. Целый день был на похоронах, на поминках. Было тяжело, есть мысли, что время по факту скоротечно, никогда не знаешь, когда всё может закончиться, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Фёдоровым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

Материалы по теме
Бывший хоккеист СКА и московского «Динамо» Артём Фёдоров умер в возрасте 32 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android