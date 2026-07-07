Сергеев — после смерти Фёдорова: время скоротечно, никогда не знаешь, когда всё закончится

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о смерти бывшего нападающего СКА, московского «Динамо» и «Сочи» Артёма Фёдорова в возрасте 32 лет.

— Как получил приглашение сыграть в матче памяти Артёма Фёдорова?

— Получил от Ани, жены Тёмы. Она написала моей жене, попросила меня сыграть и пригласить ребят, которых Тёма хорошо знал.

— Насколько я помню, ты пересекался с ним в «Салавате Юлаеве». Каким он тебе запомнился как игрок и человек?

— Отличный человек с острым чувством юмора, трудолюбивый и злой на льду.

— Не выбивают ли из колеи такие истории? Профессиональный спортсмен умер в 32 года.

— Тяжело было воспринять такую информацию, когда это случилось. Целый день был на похоронах, на поминках. Было тяжело, есть мысли, что время по факту скоротечно, никогда не знаешь, когда всё может закончиться, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Фёдоровым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.