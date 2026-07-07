Защитник московского «Динамо» объяснил провал команды в предыдущем сезоне

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев объяснил провал команды в предыдущем сезоне.

— Длинное межсезонье в этом году. Можно ли сказать, что успели соскучиться по хоккею? Давно столько не отдыхали.

— В моей профессиональной карьере впервые такое, что проиграли в первом раунде. Столь длинный отпуск у меня впервые, для меня он точно непривычен.

— Если поставить точку в том провальном сезоне, в какой момент всё пошло не так? Почему всё развалилось настолько резко? Даже после отставки Алексея Николаевича [Кудашова] была и длинная победная серия в семь матчей, не было ощущения, что это конец.

— Честно говоря, та победная серия шла по накатанной. Всегда может пойти что-то не так, но есть тренеры, которые могут исправить ситуацию. Соответственно, [есть] и игроки, ни в коем случае не снимаю с нас ответственности. Но этого не получилось сделать, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Фёдоровым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.