Артём Сергеев — о чемпионстве «Локомотива»: больше удивлён их серии с «Авангардом»

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев заявил, что был удивлён итоговой победе «Локомотива» в серии с «Авангардом» в плей-офф. Ярославцы прошли в финал Кубка Гагарина, уступая 1-3 по ходу серии.

— После вылета «Динамо» следил за плей-офф КХЛ? Удивился ли второму подряд чемпионству «Локомотива»? У них всё-таки сменился тренер.

— Конечно, следил за плей-офф, смотрел много игр. Их чемпионству не удивлён. Больше удивлён серии с «Авангардом». И даже не теми 33 секундами в шестой игре. Там же первые два матча были в одну сторону. Как они смогли эту серию перевернуть – достойно уважения.

— Александр Радулов – вообще человек или зверь? Видишь себя в его возрасте с такой же страстью к хоккею? Как ему это удаётся?

— Хотелось бы. Думаю, прежде всего это любовь и вера в хоккей, как бы банально это ни звучало. В принципе, это два огромных определяющих [фактора], – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.