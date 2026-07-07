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Ведущий защитник «Динамо» рассказал, мог ли он покинуть команду в это межсезонье

Ведущий защитник «Динамо» рассказал, мог ли он покинуть команду в это межсезонье
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев рассказал, мог ли он покинуть команду в это межсезонье.

— После вылета «Динамо» из плей-офф и до совета директоров было много слухов вокруг команды. Следил за тем, что происходит? Если говорить откровенно, то при определённых назначениях существовал вариант, при котором и ты мог покинуть команду, несмотря на действующий контракт.
— Скажу честно, ничего не читал, не выискивал. Но, конечно, всё это попадается в ленте новостей. Мимо этого не пройдёшь, тем более когда это касается твоего клуба. Покинул бы я клуб или нет, если бы пришёл Роман Борисович [Ротенберг], мы об этом никогда не узнаем. Честно говоря, об этом не думал. Ситуация абсолютно мне неподконтрольна. Сейчас всё встало на свои места, я рад этому, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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