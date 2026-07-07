Лидер московского «Динамо» рассказал, чего он ждёт от работы под руководством Тамбиева

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев рассказал, чего он ждёт от работы под руководством нового главного тренера Леонида Тамбиева.

— Каким был первый разговор с новым главным тренером Леонидом Тамбиевым? Знал ли его до этого?

— Познакомились при помощи телефона. Хорошо поговорили, не скоротечно о деталях предсезонки, его требованиях. Такие стандартные вещи. Сам факт разговора был приятным.

— Сейчас про Леонида Тамбиева часто говорят, что он привык работать в ВХЛ или в «Адмирале», с игроками объективно более низкого класса, чем собраны в «Динамо». Сейчас ему надо перестраиваться, приспосабливаться к общению с вами, более титулованными хоккеистами. Вы ждёте в этом плане какой-то притирки?

— Честно говоря, такой притирки именно к тренеру не жду. Жду притирки к другому хоккею. Уверен, это будет совсем другой хоккей, другая средняя зона, другие детали будут. Больше к этому. Я бы не стал говорить, что он работал в ВХЛ или в «Адмирале» с другими игроками. Мы все в «Динамо» взрослые нормальные адекватные ребята.

И я не припомню, чтобы кто-то, с кем пересекались, вёл себя неадекватно, в том числе по отношению к тренерскому штабу, и перегибал палку. Понятно, бывают спорные моменты. Но, опять же, всё решается в диалоге, с нашей стороны мы все точно отнесёмся к новому тренерскому штабу с уважением. Думаю, и они, увидев это, будут относиться к нам так же, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.