Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер московского «Динамо» рассказал, чего он ждёт от работы под руководством Тамбиева

Лидер московского «Динамо» рассказал, чего он ждёт от работы под руководством Тамбиева
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев рассказал, чего он ждёт от работы под руководством нового главного тренера Леонида Тамбиева.

— Каким был первый разговор с новым главным тренером Леонидом Тамбиевым? Знал ли его до этого?
— Познакомились при помощи телефона. Хорошо поговорили, не скоротечно о деталях предсезонки, его требованиях. Такие стандартные вещи. Сам факт разговора был приятным.

— Сейчас про Леонида Тамбиева часто говорят, что он привык работать в ВХЛ или в «Адмирале», с игроками объективно более низкого класса, чем собраны в «Динамо». Сейчас ему надо перестраиваться, приспосабливаться к общению с вами, более титулованными хоккеистами. Вы ждёте в этом плане какой-то притирки?
— Честно говоря, такой притирки именно к тренеру не жду. Жду притирки к другому хоккею. Уверен, это будет совсем другой хоккей, другая средняя зона, другие детали будут. Больше к этому. Я бы не стал говорить, что он работал в ВХЛ или в «Адмирале» с другими игроками. Мы все в «Динамо» взрослые нормальные адекватные ребята.

И я не припомню, чтобы кто-то, с кем пересекались, вёл себя неадекватно, в том числе по отношению к тренерскому штабу, и перегибал палку. Понятно, бывают спорные моменты. Но, опять же, всё решается в диалоге, с нашей стороны мы все точно отнесёмся к новому тренерскому штабу с уважением. Думаю, и они, увидев это, будут относиться к нам так же, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Материалы по теме
«Очень интересно, что теперь будет. Жду притирки к другому хоккею». Интервью с Сергеевым
Эксклюзив
«Очень интересно, что теперь будет. Жду притирки к другому хоккею». Интервью с Сергеевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android