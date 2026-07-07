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Сергеев-– о строительстве нового «Динамо»: уже чувствую, мы начинаем с чистого листа

Сергеев-– о строительстве нового «Динамо»: уже чувствую, мы начинаем с чистого листа
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о масштабных изменениях в составе команды на следующий сезон.

— В межсезонье линия обороны «Динамо» уже довольно сильно обновилась: новичками команды стали Кристиан Хенкель и Сергей Зборовский. В прессе активно муссируются слухи, что впереди трансфер Артёма Блажиевского. Для тебя насколько принципиально, как в межсезонье изменяется твоя линия в команде, учитывая, что наверняка будет и новый партнёр по паре?
— Для меня это непринципиальный момент, потому что всегда стараюсь из года в год доказывать лично свой уровень. И хочу продолжать это делать. Согласен, что в команду пришли хорошие ребята. Но моё видение в плане своей игры не меняется. Продолжу играть «пять на пять» и в меньшинстве.

— Может быть, кому-то из новичков особенно рад, так как с кем-то находишься в хороших отношениях?
— Ну вот с Артёмом Блажиевским в хороших отношениях. Он мой сосед по дому (смеётся). Зборовского знаю заочно, так как пересекались в общих компаниях. С Крисом тоже пересекались. Кто ещё?

— Собственно, ты всех новичков в защите и назвал.
— Ну да (смеётся). Ещё с Никитой Коростелёвым вместе играли, поэтому его тоже хорошо знаю.

— У тебя есть ощущение, что строится совсем новое «Динамо»?
— Да. Уже это чувствую. Что скрывать, Алексей Николаевич со своим тренерским штабом отработал в «Динамо» четыре с половиной сезона. Это приличный срок для нашей лиги. Сейчас пришёл новый тренерский штаб. Мы начинам всё с чистого листа, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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