Артём Сергеев — о дисквалификации в прошлом сезоне КХЛ: точно не считаю себя виноватым

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев заявил, что не считает себя виноватым в моменте с контактом с лайнсменом во время прошлого сезона. За этот эпизод защитник был дисквалифицирован на три матча.

— В прошлом сезоне ты стал невольным участником скандального момента с лайнсменом. Потом в прессе была большая дискуссия на сей счёт. Что сейчас думаешь о том моменте? Летом судейство вроде бы обсуждать можно.

— Думаю, что точно не считаю себя виноватым. По абсолютно простой причине. Если я не ошибаюсь, даже в регламенте написано, что удаляют и штрафуют игрока только за умышленное воздействие на арбитра. Здесь очевидно, что никакого умышленного контакта с моей стороны не было.

— После этого не стало страшно выходить на лёд в том плане, что теперь нужно ещё пристальнее контролировать не только свои действия, но и предугадывать движение судей?

— Честно говоря, первые пару-тройку игр задумывался про это, когда вставали на точку. Потом этот момент ушёл, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.