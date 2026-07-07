«Он талант от бога». Защитник ХК «Динамо» сделал выбор между Месси и Криштиану Роналду

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев сделал выбор между легендарными футболистами современности Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

— Сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Следишь за этим праздником спорта?

— Честно говоря, поздновато они играют. Я в это время уже сплю. Но за результатами, конечно, слежу. Сейчас начались матчи 1/8 финала. С этой стадии уже можно и посмотреть, пожертвовав своим сном.

— В отсутствие сборной России есть ли команда, которой отдаёшь свои симпатии? Или конкретному игроку?

— Сборной нет. Есть великие игроки. Но понятно, что Месси вне конкуренции. Это талант от бога.

— То есть в главном футбольном споре XXI века – Месси или Роналду – для тебя ответ очевиден?

— Безусловно. Это 100%. Месси ведёт игру и является определяющим футболистом, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.