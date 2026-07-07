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Сергеев: было максимально неприятно после того, что произошло. Надо заново всё доказывать

Сергеев: было максимально неприятно после того, что произошло. Надо заново всё доказывать
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о настрое на предстоящий сезон после неудачного прошлого.

— Уже скоро стартует предсезонка. Можно ли сказать, что в свете рекордного отпуска в этом году ждёшь начало сборов с особенным нетерпением?
— Да. Действительно с нетерпением жду сборов. Уже готовлюсь и тренируюсь. Мне очень интересно, как всё теперь будет. Я никогда не работал с Леонидом Григорьевичем. Одно дело, у кого-то что-то спросить. Но пока не будет личного опыта, выводы делать практически невозможно.

— Игроков, которые остались в «Динамо» после неудачного выступления в плей-офф, захлёстывают особые реваншистские настроения?
— Безусловно. Мне было максимально неприятно после того, что произошло. Поехали с горочки – и приехали. Прежде всего надо обратить внимание на себя и сделать правильные выводы. Надеюсь, мы их сделали. И персонально я тоже. Теперь надо заново всё доказывать, что мы не просто конкурентоспособная команда, а команда, которая хочет и может выигрывать, – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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