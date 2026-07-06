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19-летний защитник «Металлурга» Сиряцкий высказался о продлении контракта с клубом

19-летний защитник «Металлурга» Сиряцкий высказался о продлении контракта с клубом
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19-летний защитник «Металлурга» Александр Сиряцкий прокомментировал продление контракта с клубом на два года.

– 1 июня вышла новость, что вы продлили контракт с «Металлургом» на два года. Как проходили переговоры с клубом?
– Как и у всех, ничего сверхъестественного. Агент разговаривал с руководством клуба, в итоге мы посовещались, и я принял решение остаться в «Металлурге», чтобы ещё два года поработать с уже знакомыми мне ребятами и тренерским штабом.

– К чему вы хотите прийти за эти два года в «Металлурге»?
– Выиграть два Кубка Гагарина, стать лидером основного состава и приносить команде пользу, – приводит слова Сиряцкого официальный сайт МХЛ.

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